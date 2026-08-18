केंद्र सरकार की ओर से NEET और JEE एस्पिरेंट्स को तोहफा, 2 अक्टूबर से शुरू हो सकती है फ्री कोचिंग

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं से संबंधित कई अहम घोषणाएं की थी। उन्हीं घोषणाओं को मध्यनजर रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 02 अक्टूबर से फ्री कोचिंग शुरू करने की योजनाएं बनाई जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है, जो आर्थिक तगंहाली के चलते जेईई और नीट परीक्षा के लिए कोचिंग लेने में असमर्थ होते हैं।

NEET और JEE की मिलेगी फ्री कोचिंग नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से एक बेहतरीन तोहफा दिए जाने की तैयारी तेजी से चल रही है। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा जारी इस योजना में सबसे पहले लाभ नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को दिया जाएगा। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों और उन छात्रों को शामिल किया जाएगा, जिन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सेंटर की पहुंच कम है।

02 अक्टूबर से कोचिंग शुरू करने की तैयारी केंद्र सरकार की ओर से कुछ योजनाओं को 02 अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी चल रही है। इन योजनाएं में मुफ्त कोचिंग भी शामिल है। बता दें, मुफ्त कोचिंग शुरू करने के लिए मंत्रालयों की ओर से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।

प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल फ्री कोंचिग के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Meity और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा, जबकि शिक्षा मंत्रालय की ओर से फ्री कोचिंग के लिए एकेडमिक सहयोग दिया जाएगा।