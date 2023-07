The Weekend Read: पढ़ाई के समय मन के भटकाव से बचने के लिए DM मिर्जापुर दिव्या मित्तल (IAS) ने दिए ये टिप्स

How to Overcome Distractions during Studies: चाहे नियमित पढ़ाई हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, स्टडी के समय भटकाव की समस्या से आमतौर सभी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मन नहीं लगने, याद न रहने, भूलने, एग्राकता न बन पाने, आदि जैसी शिकायते रहती हैं। यह सभी पढ़ाई के समय भटकाव (Distractions during Studies) के कारण होता है। इससे बचने के लिए और स्टडी पर ही फोकस करने के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की जिलाधिकारी (District Magistrate) ने कुछ कारगर टिप्स सुझाएं हैं। देश की कठिनतम परीक्षाओं IIT, IIM और UPSC CSE में सफलता पाने वाली उत्तर प्रदेश कैडर के वर्ष 2013 बैच की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा बताए गए टिप्स से स्टूडेंट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार अपनी स्टडी पर फोकस कर सकते हैं।

मोबाइल का उपयोग कम करना: ये उपाय करें

हर सप्ताह अपने फ़ोन के उपयोग और उन ऐप्स की जाँच करें जिन पर आपने समय बिताया है। कई बार तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप मोबाइल ऐप्स पर कितना समय बर्बाद कर रहे हैं।

उपयोग कम करने के लिए ये करें: शारीरिक दूरी

पढ़ाई के दौरान फोन को इंटरनेट बंद करके अपने से दूर रखें। आप इसे बंद करके अपने पैरेंट्स या फ्रैंड के पास भी रख सकते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा और अगर यह कोई अत्यावश्यक बात है तो आपको संदेश मिल जाएगा।

तकनीकी समाधान

IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के अनुसार, हर दिन कम से कम 6 घंटे तक अपने फोन का इंटरनेट बंद करे दें और इसके लिए कई ऐप्प उपयोग में लाए जा सकते हैं, जो कि निर्धारित समय के लिए फोन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

सुबह-सुबह पढ़ाई

तेज़ आवाज़ में अलार्म सेट करके इसे अपने से दूर रखें। सबसे अधिक संभावना है कि एक बार जब आप अलार्म बंद करने के लिए बिस्तर से उठेंगे, तो आप फिर से सोने और पढ़ाई नहीं करने का निर्णय लेंगे। इन दिनों सुबह जल्दी अध्ययन करना सबसे अच्छा है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें भटकाव कम होता है।

फोकस बढ़ाने के लिए

स्टडी के दौरान 90 मिनट/2 घंटे के गहन केंद्रित सत्र (intensely focused sessions) बनाएं और हर सेशन के बाद 15 मिनट का ब्रेक लें। आप एक बार में इससे अधिक समय तक फोकस बनाए नहीं रख सकते। हर सेशन को को मापें और जब तक अलार्म न बज जाए, पढ़ाई के अलावा कुछ और न करें।

त्राटक ध्यान का अभ्यास करें

यह फोकस बढ़ाने के लिए जाना जाता है, अपनी आंखों को किसी वस्तु पर केंद्रित करें। यह मोमबत्ती की लौ, पेंसिल, दीवार पर कोई धब्बा हो सकता है।

बाइनॉरल बीट्स

बाइनॉरल बीट्स, जो 40 हर्ट्ज़ के ध्वनि कंपन हैं, को सुनने से मदद मिलती है। इससे फोकस बढ़ाता है और एकाग्र अवस्था में आने में लगने वाला समय कम हो जाता है। इन्हें यूट्यूब से प्राप्त किया जा सकता है।

व्यायाम एवं आउटडोर

घर से बाहर जाकर व्यायाम करें, कम से कम 20 मिनट की सैर करें। प्रकृति के करीब जाएं, किसी पार्क में जाएं और टहलें/बैठें। भले ही 5-10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन थोड़ी धूप जरूर लें

पोषण

पढ़ाई के दौरान हम पोषण का ख्याल रखना भूल जाते हैं। संतुलित आहार फोकस बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही स्नैक्स खाने की आवश्यकता भी कम हो जाती है।