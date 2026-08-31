Ramon Magsaysay Award 2026: रूना खान को मिला एशिया का प्रतिष्ठित सम्मान, नाव को ही बना दिया स्कूल और अस्पताल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एशिया के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 इस बार बांग्लादेश की Friendship NGO की संस्थापक रुना खान को को दिया गया है। रूना खान पहुंचाने का यह काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिसके चलते वे दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं।

चलते-फिरते स्कूल और अस्पताल को लेकर मिला पुरस्कार रूना खान को रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनके एक अनूठे कार्य के लिए दिया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित और गरीब बच्चों और वहां की जनता के लिए नाव पर ही स्कूल और अस्पताल का निर्माण किया। अगर कभी नदी में कटान या बाढ़ की स्थिति आती है तो ये सभी स्कूल और अस्पताल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं। उनके इसी असाधारण काम के लिए उन्हें Ramon Magsaysay Award 2026 प्रदान किया गया है।

Friendship NGO की हैं संस्थापक रूना खान अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (NGO) की संस्थापक भी हैं। उन्होंने शुरुआत वर्ष 2002 में Friendship NGO की स्थापना की। इस एनजीओ का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश के सुदूर, कठिन और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों (विशेषकर ब्रह्मपुत्र नदी के रेतीले द्वीपों या 'चौर' क्षेत्रों) में रहने वाले लोगों को सहायता पहुंचाना है।