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8वीं रैंक से DSP फिर UPSC क्रैक कर बनीं IPS, छोटे से गांव से निकलकर Gen-Z जया शर्मा ने रचा इतिहास

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Published: Sun, 27 Sep 2026 01:02 PM (IST)

Gen-Z ऑफिसर के नाम से फेमस जया शर्मा पहले HPSC परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल कर DSP बनीं। इसके बाद ...और पढ़ें

Gen Z IPS Jaya Sharma

Gen Z IPS Jaya Sharma

HighLights

  1. Gen-Z IPS ऑफिसर के नाम से फेमस हैं जया शर्मा।

  2. पहले DSP और उसके बाद बनीं IPS

करियर डेस्क, नई दिल्ली। Gen-Z के काम करने के तरीके, उनके द्वारा चीजों को हैंडल करने का तरीका सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहता है। लेकिन इसी बीच एक जेन-जी ने ऐसा कर दिखाया है जो इस जेनरेशन की क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के छोटे से गांव की लड़की नेहा शर्मा की जिन्होंने अपने करियर में पहले DSP का पद और उसके बाद IPS का पद पाने का मुकाम हासिल किया है।

IIT दिल्ली से पढ़ाई, ISRO में रिसर्च के बाद सिविल सर्विसेज में में भी गाढ़ा झंडा

Gen-Z ऑफिसर के नाम से फेमस जया शर्मा ने हिसार के विद्या देवी जिंदल स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की और बाद में IIT दिल्ली से मास्टर डिग्री पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने देश की प्रतिष्ठित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) से जुड़े एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी काम किया।
पढ़ाई के बाद उन्होंने HPSC परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की और DSP का पद हासिल किया। लेकिन, वे इससे संतुष्ट नहीं हुईं। इसके बाद उन्होंने UPSC की परीक्षा को क्रैक कर IPS का पद हासिल किया।

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पहले प्रयास में निराशा लेकिन दूसरे में हासिल की 248वीं रैंक

जेन-जी आईपीएस ऑफिसर जया शर्मा ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि, उन्होंने हार न मानते हुए दूसरी बार UPSC CSE 2023 परीक्षा दी और इसमें AIR 248 हासिल की। इसके बाद उन्हें आईपीएस का पद प्राप्त हुआ।

कौन हैं Gen Z IPS अधिकारी जया शर्मा

जया शर्मा हरियाणा के एक छोटे से गांव बरवा की रहने वाली हैं। जया का जन्म 1997 में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रमोद शर्मा है जो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में DFSC के तौर पर कार्यरत हैं। मां का नाम नीतू शर्मा है होममेकर हैं।

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जया शर्मा की कहानी हमें बताती है कि अगर लगन के साथ फोकस होकर मेहनत की जाए तो अवश्य ही उसमें सफलता मिलती है। पहली बार में मिली असफतला से हार न मानकर उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और सफल हुई। ऐसे में आपको भी हार न मानकर आगे बढ़ते रहना है। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं।

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