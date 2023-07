EduTech Skill Course: टीचर्स और फैकल्टी के लिए जरूरी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, ऐसे कर सकते हैं Online Free

Free Online EduTech Skill Course ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग के साथ-साथ ऑनलाइन स्टडी का क्रेज विशेषतौर पर कोरोना काल से लगातार बढ़ा है। ऐसे में जबकि स्टूडेंट्स-पैरेंट्स डिजिटल लर्निंग को अपना रहे हैं टीचर्स को भी एडुटेक (Education Technology) से सम्बन्धित स्किल को बढ़ाना जरूरी है। इस तरह के कोर्स सरकारी संस्थानों से भी किए जा सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन मोड में फ्री करने के भी विकल्प मौजूद हैं।

Free Online EduTech Skill Course: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के Swayam पोर्टल पर कर सकते हैं कोर्स।

Free Online EduTech Skill Course: चाहे आप किसी सरकारी या निजी स्कूल में किसी भी स्तर पर अध्यापन के लिए बतौर शिक्षक काम कर रहे हों या देश भर के विश्वविद्यालयों या डिग्री कॉलेजों किसी भी विषय के लिए फैकल्टी (असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर) के तौर पर टीचिंग करते हों, तेजी से बदलते डिजिटाइजेशन में ऑनलाइन मोड में टीचिंग-लर्निंग के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीकों को जानना जरूरी है। ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग के साथ-साथ ऑनलाइन स्टडी का क्रेज विशेषतौर पर कोरोना काल से लगातार बढ़ा है। ऐसे में जबकि स्टूडेंट्स-पैरेंट्स डिजिटल लर्निंग को अपना रहे हैं, टीचर्स को भी एडुटेक (Education Technology) से सम्बन्धित स्किल को बढ़ाना जरूरी है। टीचर्स और फैकल्टी कई प्राइवेट संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे एडुटेक स्किल से सम्बन्धित कोर्सेस को कर सकते हैं। इसी प्रकार ये कोर्स सरकारी संस्थानों से भी किए जा सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन मोड में फ्री करने के भी विकल्प मौजूद हैं। ऐसा ही एक विकल्प है इग्नू द्वारा संचालित कोर्स ‘सेलेक्शन एण्ड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल प्रॉसेसेस’, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के Swayam पोर्टल पर किया जा सकता है। Swayam पोर्टल पर इस एडुटेक स्किल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2023 तक किए जा सकते हैं और इस कोर्स की अवधि 16 सप्ताह है। इस कोर्स के अंतर्गत वीडियो लेक्चर (रिकॉर्डेड) और डिस्कशन (लाइव) Swayam पोर्टल पर रजिस्टर्ड यूजर्स को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस लिंक से करें Swayam पोर्टल पर एडुटेक स्किल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन इग्नू द्वारा Swayam पोर्टल पर Free Online संचालित किए जा रहे एडुटेक स्किल कोर्स को लेकर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर और इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर डॉ. अजीत कुमार कहते हैं, “यह कोर्स आपको टीचिंग और लर्निंग प्रॉसेसेस के लिए उपयोग की जाने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही, यह कोर्स आपको अपने टीचिंग-लर्निंग के लिए उपयुक्त तकनीक चुनने में भी मदद करेगा और यह भी बताएगा कि आप अपने टीचिंग-लर्निंग में उन्हें कैसे शामिल कर सकते हैं।”

Edited By: Rishi Sonwal