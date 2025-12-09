Language
    इन क्षेत्रों में बढ़ रही प्रोफेशनल्स की डिमांड, साइबर सिक्योरीटी और एआई जैसे कोर्स युवाओं की पहली पसंद

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    जॉब मार्केंट में ऐसे पेशेवरों की मांग अधिक बढ़ रही हैं, जिन्हें एआई, मशीन लर्निंग या क्लाउट कंप्यूटिंग क्षेत्र में विशेष रुचि हो। ये ऐसे डिमांडिग कोर् ...और पढ़ें

    इन क्षेत्र में बनाए अपना भविष्य।

    करियर डेस्क, नई दिल्ली: जॉब मार्केंट में आजकल ऐसे पेशेवरो की मांग बढ़ रही हैं, जिन्हें एआई में विशेष रुचि व कौशल है। क्योंकि प्रौद्योगिकी व तकनीकी में विकास के साथ-साथ इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग अधिक बढ़ रही है। साथ ही मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए युवाओं का रुझान भी बढ़ रही है। ये क्षेत्र न केवल करियर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि करियर की दृष्टि से इनमें सैलरी भी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में यदि आपको भी प्रौद्योगिकी व तकनीकी में विशेष रुचि हैं, तो आज इस लेख के माध्यम से हम आपको पांच ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताएंगे, जिनमें न केवल भविष्य में नौकरी के अच्छे अवसर मौजूद है, बल्कि करियर ग्रोथ भी सबसे ज्यादा है।

    skill

     

    साइबर सिक्योरीटी


    इंटरनेट की तेज गति के साथ-साथ साइबर खतरे में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जॉब मार्केंट में कुशल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की मांग अधिक बढ़ रही हैं। अगर आपको साइबर क्षेत्र में रुचि है और इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप कक्षा बारहवीं या ग्रेजुएशन के बाद साइबर सिक्योरीटी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आप इन कोर्स को स्किल इंडिया, स्वयं पोर्टल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फ्री में ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। 

    एआई और मशीन लर्निंग


    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्षेत्रों में भी युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। एआई और मशीन लर्निंग क्षेत्रों में नौकरी के बेहतरीन अवसर मौजूद है। आप कक्षा 12वीं के बाद एआई या मशीन लर्निंग में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बता दें, इसरो समय-समय पर एआई और मशीन लर्निंग विषय पर कुछ सप्ताह के कोर्स संचालित करता है। ऐसे में आप इसरो के कोर्स में अप्लाई करके अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं।

    क्लाउड कंप्यूटिंग

    आजकल जॉब मार्केट में क्लाउट कंप्यूटिंग पेशेवरों की मांग भी अधिक बढ़ रही है। अगर आपको क्लाउट कंप्यूटिंग में विशेष दिलचस्पी हैं, तो आप इस विषय में भी कोर्स कर सकते हैं। बता दें, क्लाउट कंप्यूटिंग में न केवल वर्तमान में नौकरी के अच्छे अवसर है, बल्कि भविष्य में भी इस क्षेत्र में आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं।

    डिजिटल मार्केंटिंग

    अगर आप स्वयं का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या किसी बड़ी कंपनी में बतौर डिजिटल मार्केंटर के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। स्टार्टअप के साथ-साथ इस क्षेत्र में कुशल डिजिटल मार्केंटर की मांग बढ़ रही है। ऐसे में यदि आप भी इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ईमेल मार्किंटिंग, एसईओ या सोशल मीडिया क्षेत्र में कोर्स कर सकते हैं।

    रोबोटिक्स


    आजकल हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में रोबोटिक्स की भी मांग अधिक बढ़ रही है। इस क्षेत्र की न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी ऐसे पेशेवरों की अधिक मांग है। अगर आप भी रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो आप रोबोटिक्स में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकते हैं।

     

