भारतीय शेयर बाजार में आज ईद की छ्ट्टी, NSE और BSE पर बंद रहेगा कारोबार

Share Market Holiday भारतीय शेयर बाजार में ईद की छुट्टी के कारण आज कारोबार बंद रहेगा। इक्विटी डेरिवेटिव और ईजीआर सेगमेंट में कारोबार बंद रहेगा। पहले ये छुट्टी कल यानी 28 जून को थी लेकिन महाराष्ट्र सरकार का नोटिफिकेशन आने के बाद एक्चेंज एनएसई और बीएसई की ओर से इस छुट्टी को बदलकर 29 जून कर दिया गया है। (जागरण फाइल फोटो)

शेयर बाजार में आज बंद रहेगा कारोबार।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ईद की छुट्टी के कारण गुरुवार (29 जून, 2023) को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार पूरी तरह से बंद रहेगा। किसी भी प्रकार के शेयरों की खरीद बिक्री बाजार में निवेशकों और ट्रेडर्स की ओर से नहीं की जा सकेगी। इससे पहले एक मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर भारतीय शेयर में अवकाश रहा था। इससे पहले 28 जून, 2023 को ईद उल अधा की छुट्टी थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इस छुट्टी को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जिसके कारण 29 जून, 2023 को शेयर बाजार बंद रहेंगे। एनएसई की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 26 जून को जारी नोटिफिकेशन में ईद उल अधा की छुट्टी को 29 जून कर दिया गया है। इसके कारण शेयर बाजार में ट्रेडिंग हॉलिडे को 28 जून से बदलकर 29 जून कर दिया गया है। किस-किस सेगमेंट में बंद रहेगा कारोबार? एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी सेगमेंट में कारोबार बंद रहेगा। एमसीएक्स पर सुबह के सत्र में कमोडिटी डेरिवेटिव और ईजीआर सेगमेंट में कारोबार बंद रहेगा। हालांकि, शाम 5 बजे से शुरू होने वाले सत्र में कारोबार जारी रहेगा। 2023 में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार इस छुट्टी के बाद शेयर बाजार में अगली छुट्टी 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पर पड़ रही है। इसके बाद 19 सितंबर को सेगमेंट गणेश चतुर्थी, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर, दशहरा के मौके पर 24 अक्टूबर, दिवाली पर 14 नवंबर, गुरुनानक जयंती पर 27 नवंबर, क्रिसमस पर 25 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। क्रिसमस इस साल की आखिरी छुट्टी होगी।

Edited By: Abhinav Shalya