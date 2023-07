Share Market Open भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है। ऑटो आईटी फिन सर्विस एनर्जी इन्फ्रा और ऑयल गैस इंडेक्स में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है जबकि मीडिया और फार्मा इंडेक्स में दबाव देखा जा रहा है। इंडसइंड बैंक एक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक और इंफोसिस के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

भारतीय बाजार आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुझान बरकरार है। आज दोनों बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए उच्चतम स्तर पर खुले। बाजार में तेजी का बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की ओर से की जा रही खरीदारी और बैंकिंग शेयर में तेजी लौटना है। साथ ही वैश्विक बाजारों का भी भारत को समर्थन मिल रहा है। आज शुरुआती कारोबार में ही बीएसई सेंसेक्स 395.57 अंक चढ़कर 66,985.50 अंक और निफ्टी 99.8 अंक चढ़कर 19,811.25 अंक पर पहुंच गया। एनएसई पर ऑटो, आईटी, फिन सर्विस, एनर्जी, इन्फ्रा, ऑयल गैस इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। फार्मा और मीडिया इंडेक्स में दबाव देखा जा रहा है। टॉप गेनर्स और लूजर्स सेंसेक्स पैक से इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति और एशियन पेंट्स हरे निशान में खुले थे। भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा स्टील में लाल निशान में खुले थे। दुनिया के बाजारों में कैसा है कारोबार? एशियाई बाजारों में टोक्यो हरे निशान में था, जबकि सियोल और शंघाई निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार सोमवार को तेजी के साथ में बंद हुए। विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय बाजारों में खरीदारी जारी है और सोमवार को इसमें 73 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे गए थे। कच्चा तेल 0.38 प्रतिशत बढ़कर 78.80 डॉलर प्रति बैरल पर है। बीएसई बेंचमार्क सोमवार को 529.03 अंक या 0.80 प्रतिशत उछलकर 66,589.93 के अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी 146.95 अंक या 0.75 प्रतिशत बढ़कर 19,711.45 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। भारतीय बाजारों में तेजी की वजह सकारात्मक माहौल और विदेशी निवेशकों की ओर से की जा रही खरीदारी है।

Edited By: Abhinav Shalya