Video: फटी जमीन और गड्ढे में समा गया नगर निगम का ट्रक, पुणे में हैरान कर देने वाला हादसा

फायर डिपार्टमेंट के पीआरओ नीलेश महाजन ने एएनआई को बताया कि उन्हें शाम करीब 4-4.15 बजे कॉल आया। प्रारंभिक जानकारी में उन्हें पता चला कि यहां नाले की सफाई होनी थी और ट्रक उसके लिए आया था। यह अचानक गड्ढे में गिर गया।

#WATCH | Maharashtra | A truck fell into a pit upside down in the premises of the city post office in the Budwar Peth area of Pune city after a portion of the premises caved in. The truck belongs to the Pune municipal corporation and was there for drainage cleaning work. No… pic.twitter.com/fVir7d1rea