'मेरा अपहरण हो गया है', परिवार से पांच लाख ऐंठने के लिए यूपी के युवा ने बहाए मगरमच्छ के आंसू; फूटा भांडा

डिजिटल डेस्क, पुणे। उत्तर प्रदेश के एक 19 साल के युवक ने महाराष्ट्र के पुणे में कथित तौर पर अपने ही अपहरण का नाटक रचा और परिवार को यकीन दिलाने के लिए रोते हुए अपना एक वीडियो भी भेजा कि उसका अपहरण हो गया है।

उसकी योजना परिवार को डराकर 5 लाख रुपये की फिरौती वसूलने की थी, लेकिन पुलिस ने जब पुणे के एक लॉज में उसकी लोकेशन का पता लगाया तो उसका भांडा फूट गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान ओम प्रकाश गौरीशंकर के तौर पर हुई है और वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला है।

आर्थिक तंगी से जूझ रहा था ओम प्रकाश ओम प्रकाश कुछ समय पहले पुणे आया था लेकिन उनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक, वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और बार-बार अपने परिवार से पैसे मांग रहा था। जब उनकी आर्थिक परेशानियां बनी रहीं तो कथित तौर पर उसने खुद के अपहरण का नाटक किया और बड़ी रकम हासिल करने का फैसला किया।

वीडियो बनाकर परिवार को भेजा प्लान को अंजाम देने के लिए उसने उत्तर प्रदेश में अपने परिवार से संपर्क किया और दावा किया कि पुणे में उसका अपहरण कर लिया गया है। कहानी को असली दिखाने के लिए उसने फूट-फूटकर रोते हुए अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा।

उसने अपने परिवार को बताया कि अपहरणकर्ता उसे तभी छोड़ेंगे जब उन्हें फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वीडियो और फिरौती की मांग से घबराकर उसके परिवार ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। आरोप की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत पुणे पुलिस को अपहरण और फिरौती की मांग के बारे में जानकारी दी।

जब तलाश में जुटी पुलिस अलर्ट मिलने के बाद पुणे पुलिस ने उस नौजवान का पता लगाने की कोशिशें शुरू कर दीं। उसे खोजने के लिए अलग-अलग पुलिस स्टेशनों के अफसरों और रात में गश्त करने वाले सीनियर अफसरों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया।