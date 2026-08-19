'किले में क्यों पहने शॉर्ट्स?' पुणे में 8 साल की मासूम और परिवार की बेरहमी से पिटाई, मचा बवाल

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के एतिहासिक सिंहगढ़ किले में पर्यटकों के कपड़ों को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि शॉर्ट्स पहनकर घूमने आए टूरिस्ट्स के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई।

मामले में पुणे की हवेली पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 16 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन सिंहगढ़ किले में पर्यटकों के कपड़ों को लेकर उनके साथ मारपीट की और दो घंटे तक लोगों को डराया-धमकाया।

सिंहगढ़ किले में शॉर्ट्स पहनने पर पर्यटकों से मारपीट पुणे पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब एक कुछ लोगों ने एक परिवार को रोका और पूछा कि उनकी 8 साल की बेटी ने शॉर्ट्स क्यों पहना है?