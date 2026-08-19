'किले में क्यों पहने शॉर्ट्स?' पुणे में 8 साल की मासूम और परिवार की बेरहमी से पिटाई, मचा बवाल
पुणे के सिंहगढ़ किले में पर्यटकों के कपड़ों को लेकर विवाद हो गया, जहां शॉर्ट्स पहनने पर एक परिवार और अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे के एतिहासिक सिंहगढ़ किले में पर्यटकों के कपड़ों को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि शॉर्ट्स पहनकर घूमने आए टूरिस्ट्स के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई।
मामले में पुणे की हवेली पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 16 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन सिंहगढ़ किले में पर्यटकों के कपड़ों को लेकर उनके साथ मारपीट की और दो घंटे तक लोगों को डराया-धमकाया।
सिंहगढ़ किले में शॉर्ट्स पहनने पर पर्यटकों से मारपीट
पुणे पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब एक कुछ लोगों ने एक परिवार को रोका और पूछा कि उनकी 8 साल की बेटी ने शॉर्ट्स क्यों पहना है?
पुलिस अधिकारी ने बताया, 'बहस हुई और परिवार के एक सदस्य के साथ मारपीट की गई।' अधिकारियों के अनुसार, हमलावरों ने दावा किया कि वे किला संरक्षण समिति के सदस्य हैं।
पुणे पुलिस ने नौ आरोपियों पर मामला दर्ज किया
16 अगस्त को, जब किले में वीकेंड की वजह से काफी भीड़ थी, तो इस ग्रुप के कथित सदस्यों की नजर शॉर्ट्स पहने लोगों पर पड़ी, जिनमें एक नाबालिग बच्ची भी शामिल थी।
इसके बाद 'मॉरल पुलिसिंग' का मामला सामने आया; हमलावरों ने लोगों को रोका-टोका और कहा कि उन्होंने कपड़े सही नहीं पहने हैं।
यह भी पढ़ें- पुणे में 9 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, वारदात के बाद जंगल में फेंका शव; ढूंढने का नाटक करता रहा आरोपी
यह भी पढ़ें- 'सड़कों पर तो दुर्घटनाएं होंगी ही', पुणे में 11 साल के बच्चे की मौत के बाद NCP विधायक की फिसली जुबान