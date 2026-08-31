रील के चक्कर में पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर लगा दिया जाम, कार खड़ी कर वीडियो बनाने लगे युवक; अब पुलिस कर रही तलाश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर कुछ युवकों ने रील बनाने के लिए अपनी नई कार बीच सड़क पर रोक। युवकों की रील की सनक की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया।

व्यस्त मार्ग पर किए गए स्टंट के कारण घंटों तक वाहन फंसे रहे। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक जाम हो गया। वीडिया वायरल होने के बाद बावधन पुलिस ने युवकों की तलाश शुरू कर दी है।

यह घटना बालेवाड़ी और भुजबल चौक के बीच वाकड की ओर जाने वाले व्यस्त मार्ग की।

नई कार खरीदी, रील बनाई

जानकारी के अनुसार, युवकों ने नई खरीदी हुई कार को व्यस्त मार्ग पर रोक दिया था। उन्होंने पीक ट्रैफिक के समय हाईवे पर गाड़ी खड़ी की और फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।