Maharashtra: पुणे की महिला ने मैरियट में मुफ्त में ठहरने का किया दावा, 'इस तरकीब का किया इस्तेमाल; बिल आया 3 लाख'

X यूजर प्रीति जैन ने कहा कि उन्होंने वेस्टिन हिमालयाज में एक कमरे में तीन दिनों तक राजसी तरीके से जीवन बिताया, जिसकी कीमत 90,000 रुपये प्रति रात थी और इसमें निःशुल्क नाश्ता भी शामिल था।

🔥How I Turned a 4 Lakh Spend on My AMEX Platinum Travel Card into a Dream Vacation at One of India's Top Marriott Resorts!🌟

Hello from The Westin Himalayas🏔️

Excited to share details of how I scored this amazing stay using credit card points 💸🙌

Read till the end 👇 pic.twitter.com/JztTOUbhYq