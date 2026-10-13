पुणे में गुरुवार को पानी सप्लाई रहेगी बंद, संकट गहराने के बीच नई पाबंदियां लागू

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। अक्टूबर के शुरुआत से ही समस्या के गहराने और कमजोर मानसून से चिंता बढ़ने लगी है।

वहीं राज्य सरकार इसको लेकर एक्शन में है। सरकार पानी की किल्लत को खत्म करने के उपाय पर काम करना शुरू कर चुकी है। पुणे नगर निगम के आदेश से पूरे शहर में 15 अक्टूबर से हर गुरुवार को पानी के सप्लाई को बंद किया जाएगा।

बन रहे वाटर कर्फ्यू जैसे हालात सरकार के कदम से एक तरह से 'वाटर कर्फ्यू' जैसे हालत बन रहे हैं। नागपुर से पुणे और छत्रपति संभाजीनगर तक के शहरों में पानी की बर्बादी करते हुए पकड़े जाने पर तगड़ा जुर्माना लगेगा।

वहीं पानी चोरी करने वालों के खिलाफ और सख्त कदम उठाया जाएगा और उन पर एफआईआर होगी। कमजोर मानसून और अल नीनो ने महाराष्ट्र में हालात गंभीर बना दिए हैं। सरकार सख्त कदम उठा कर पानी की कमी को पूरा करना चाह रही है वहीं लोगों के बीच यह रोज की समस्या बन कर उभर रहा है।

क्या हैं ताजा हालात अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही तापमान 38 डिग्री को पार कर चुका है। बढ़ती गर्मी से बांधों में पानी का स्तर कम हो रहा और जमीन भी सूख रही है। शहरी इलाकों में संकट गहराने का खतरा मंडरा रहा है। सरकार के निर्देशों से अभी और सख़्त कदम उठाने का अंदाजा लगाया जा रहा है।

नागपुर में बचा सिर्फ 58 फीसदी पानी देश में अपने संतरों की फसल के लिए मशहूर नागपुर की बात की जाए तो वहां उनकी क्षमता का सिर्फ 58 फीसदी ही पानी बचा है। इस वजह से नागपुर नगर निगम ने पानी की कमी को दूर करने के लिए खपत कम करने की सलाह भी दी है।

किन कामों पर लगी पांबदियां गाड़ी धोना

सड़कें साफ करना

आंगन धोना

निर्माण कार्य के लिए पानी का इस्तेमाल

पीने के पानी का बागवानी में इस्तेमाल होना पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रविधान सरकार पानी की बर्बादी पर सख्त कदम उठाने जा रही है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रवि और एफआईआर जैसे कदम उठाए जाएंगे। पानी के मीटर से छेड़छाड़ को आपराधिक गलती माना जाएगा।