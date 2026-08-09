Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, 8 महीने में तीसरी बार हुआ हादसा

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 02:14 PM (GMT+05:30)

    पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक निजी प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया और किसी के हताहत होने क ...और पढ़ें

    HighLights

    1. पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ

    2. विमान में सवार ट्रेनी पायलट हादसे में सुरक्षित बच गया

    3. इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है

    डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारामती एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक निजी कंपनी का प्रशिक्षण विमा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात यह है कि विमान में सवार ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    बताते चले कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई दुखद मौत के लगभग आठ महीने बाद बारामती हवाई अड्डे पर यह दूसरा बड़ा हादसा हुआ है।

    यह दुर्घटना दोपहर करीब 12:35 बजे हवाई अड्डे के परिसर के भीतर, रनवे से थोड़ी ही दूरी पर हुई। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि विमान को मामूली नुकसान पहुंचा।

    8 महीने में तीसरी बार बारामती में प्लेन क्रैश

    गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार चार अन्य लोगों की बारामती हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहीं 13 मई को एक निजी कंपनी का एक और प्रशिक्षण विमान बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उस समय भी किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी।

    विमान में अकेला सवार ट्रेनी पायलट, बारामती हवाई पट्टी के पास स्थित गोजुबावी गांव के निकट हुई इस दुर्घटना में सुरक्षित बच निकला था। दो विमान हादसे के बाद 8 महीने के भीतर बारामती में यह तीसरी विमान दुर्घटना है।