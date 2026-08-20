राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को पुणे पुलिस ने 30 शर्तों के साथ दी अनुमति
पुणे पुलिस ने राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को 22 अगस्त को पुणे में 30 शर्तों के साथ अनुमति दी है। आयोजकों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक भावनाओं को आहत न करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
HighLights
आपत्तिजनक फोटो/बैनर प्रदर्शन पर रोक, धार्मिक भावनाएं आहत न हों।
ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।
कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर आयोजक होंगे पूरी तरह जिम्मेदार।
डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे पुलिस ने राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में आयोजित होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को 30 शर्तों के साथ अनुमति दी है।
इनमें आपत्तिजनक फोटो या बैनरों का प्रदर्शन करने पर रोक के साथ-साथ आयोजकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हों। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई गई है ।
यह कार्यक्रम शहर के आरटीओ चौक के पास एसएसपीएमएस कालेज के मैदान में शाम साढ़े चार बजे रात साढ़े नौ बजे बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 8,000 से 10 हजाार लोगों के जुटने की संभावना है।
पुलिस की ओर से दी गई अनुमति में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है और इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो आयोजक इसके जिम्मेदार होंगे।
आयोजकों को पर्याप्त सुरक्षा, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था, पर्याप्त प्रवेश और निकासी द्वार, पीने का पानी, शौचालय, अग्नि सुरक्षा उपकरण और पार्किंग सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।