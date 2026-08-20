राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को पुणे पुलिस ने 30 शर्तों के साथ दी अनुमति

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे पुलिस ने राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में आयोजित होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को 30 शर्तों के साथ अनुमति दी है।

इनमें आपत्तिजनक फोटो या बैनरों का प्रदर्शन करने पर रोक के साथ-साथ आयोजकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हों। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई गई है ।