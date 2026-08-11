महाराष्ट्र में मतांतरण के आरोप पर ब्रिटिश नागरिक के खिलाफ FIR, नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मामला
पुणे पुलिस ने एक ब्रिटिश OCI कार्डधारक के खिलाफ ईसाई धर्म में मतांतरण के आरोप में FIR दर्ज की है, जिसमें नए महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 202 ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे पुलिस ने मंगलवार को ब्रिटेन के एक OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्डहोल्डर युवक के खिलाफ FIR दर्ज किया है। युवक पर लोगों को ईसाई धर्म में मतांतरण करने का आरोप है।
पुणे सिटी पुलिस की स्पेशल ब्रांच के DCP प्रशांत अमृतकर ने बताया कि मैनचेस्टर का रहने वाले आरोपी पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 और हाल ही में लागू हुए महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2026 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
युवक पर मतांतरण का आरोप
पुलिस के अनुसार, OCI कार्डहोल्डर प्रार्थना सभाओं में शामिल हो सकते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, लेकिन जरूरी अनुमति के बिना धर्म का प्रचार या धार्मिक भाषण नहीं दे सकते।
समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने जीसस के रास्ते पर चलने की बात कही और हिंदू मंदिरों व देवी-देवताओं के बारे में ऐसी बातें कहीं जिनसे गलतफहमी पैदा हो सकती थी।
पुलिस को शक है कि ये बातें लोगों को गुमराह करने और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाने के इरादे से कही गई थीं। मामले की आगे जांच चल रही है।
POCSO एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार
एक अलग मामले में, समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, पुणे सिटी पुलिस ने एक 21 साल के युवक को महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2026 और POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। उस पर एक नाबालिग लड़की का धर्मांतरण करने की कोशिश करने और उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।
यह मामला 5 अगस्त को फुरसुंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि यह महाराष्ट्र में हाल ही में लागू हुए 'महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026' के तहत दर्ज पहला मामला है। यह घटनाक्रम धर्म परिवर्तन और विदेशी फंडिंग को लेकर चल रही व्यापक बहस के बीच सामने आया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि जो संगठन पारदर्शिता से काम करते हैं और कानून का पालन करते हैं, उन्हें 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
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