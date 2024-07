Pune news: वायरल पोस्टर में महिलाओं से सही कपड़े पहनने को लेकर की गई अपील, लड़की ने दिया करारा जवाब, कहा- तुमने तो...

इसके बाद महिलाओं के एक ट्रस्ट ग्रुप ने जवाब में एक और पोस्टर चिपका दिया, जिसमें पुरुषों से कहा गया कि वे अपने विचार शुद्ध रखें ताकि उनकी नजरें इधर-उधर न भटकें। ट्रस्ट ग्रुप ने कहा, 'पुरुषों, अपने दिमाग को इतना मजबूत रखो कि आपका दिमाग भटके नहीं, चाहे दूसरे लोग कोई भी कपड़े पहने हों।' वहीं पोस्टर सामने आने के बाद लोगों ने भी सोशल मीडिया पर अपने विचार देने शुरू कर दिए हैं, कई लोग इस पोस्टर से खुश हैं, तो वहीं कई ने इसकी आलोचना की है।

Once the senior citizen gang of my society stopped me while I was doing my evening walk and one of the comparatively less older uncles told me to not wear shorts because we have so many seniors here around here in the evening.

And I answered him that you are also wearing shorts…— Sneha Sharma (@thesneha_) July 3, 2024