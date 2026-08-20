Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'शरीर से हटेगी नेगेटिव एनर्जी', फेक मोटिवेशनल स्पीकर बनकार महिला से लीं न्यूड तस्वीरें, पुलिस ने किया अरेस्ट

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:17 PM (GMT+05:30)

पुणे पुलिस ने एक 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने मोटिवेशनल स्पीकर बनकर एक महिला को न्यूड तस्वीरें भेजने के लिए बहकाया था।

पुणे में फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर गिरफ्तार

पुणे में फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर गिरफ्तार

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे पुलिस ने एक 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, आरोप है कि उसने मोटिवेशनल स्पीकर बनकर एक महिला को अपनी न्यूड तस्वीरें भेजने के लिए बहकाया था।

पुलिस ने पीड़िता (22 साल की युवती) की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी, दिव्या जितेंद्र परमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरोसेमंद दिखने के लिए एक सोची-समझी चाल चली थी।

लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त

पुलिस ने परमार द्वारा इस्तेमाल किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है। मोटिवेशनल स्पीकर और इन्फ्लुएंसर बनकर उसने सोशल मीडिया पर महिला से संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि कुछ समय में ही उसने आध्यात्मिक गुरु बनकर उसका भरोसा जीत लिया।

इसके बाद, उसने युवती के शरीर से 'नकारात्मक ऊर्जा' हटाने के बहाने उसे न्यूड तस्वीरें भेजने के लिए मजबूर किया। उसने कुछ शारीरिक व्यायाम करने का सुझाव भी दिया था।

महिला से मांगी न्यूड तस्वीरें 

महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसने जबरदस्ती उसकी तस्वीरें ली थीं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्वीरों, मैसेज और वीडियो समेत डिजिटल सबूतों को रिकॉर्ड में ले लिया है।

उन्होंने कहा कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी ने इसी तरीके का इस्तेमाल करके दूसरी महिलाओं को भी फंसाया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़ें- पुणे में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपित गिरफ्तार; POCSO के तहत केस दर्ज

यह भी पढ़ें- पुणे में 9 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, वारदात के बाद जंगल में फेंका शव; ढूंढने का नाटक करता रहा आरोपी