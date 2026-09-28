दहेज में 45 लाख कैश और 10 तोला सोना देने के बाद भी नहीं भरा पेट, पुणे में महिला इंजीनियर ने की आत्महत्या

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे में शादी के महज कुछ महीनों बाद एक 23 वर्षीय महिला आईटी इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान वैष्णवी प्रवीण जरांडे के रूप में हुई है।

परिजनों का आरोप है कि शादी में 45 लाख रुपये और 10 तोले सोना देने के बावजूद ससुराल वाले 5 लाख रुपये और एक कार की मांग को लेकर वैष्णवी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।

वैष्णवी का विवाह 9 मई को ओंकार संजय घिसारे के साथ हुआ था। शादी के बाद वह अपने ससुराल में रह रही थी। कुछ समय बेंगलुरु में नौकरी के सिलसिले में रहने के बाद जून के अंत में पुणे लौट आई और ससुराल में रहते हुए ही एक आईटी कंपनी में काम करने लगी।

वैष्णवी के मायके वालों का कहना है कि उन्होंने शादी में करीब 45 लाख रुपये खर्च किए थे और 10 तोले सोना भी दिया था। इसके बावजूद पति, सास और ससुर उस पर कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपये मायके से लाने का दबाव बना रहे थे। परिजनों का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।

मौत से पहले मां को किया था फोन शिकायत के अनुसार, 24 सितंबर की रात वैष्णवी ने अपनी मां को फोन कर ससुराल में हो रहे उत्पीड़न की जानकारी दी थी। उसी रात करीब 11:30 बजे उसके पति ने भी वैष्णवी के मायके फोन किया।

इसके बाद जब परिजनों का वैष्णवी से संपर्क नहीं हो पाया, तो वे तुरंत पुणे के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वैष्णवी ने अपने ससुराल में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। वैष्णवी के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति ओंकार संजय घिसारे, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेल्पलाइन (Helpline): यदि आप भी किसी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर ऐसी समस्या झेल रहे किसी शख्स को आप जानते हैं तो नीचे दी गई जानकारी मददगार साबित हो सकती है। सरकार की हेल्पलाइन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क किया जा सकता है।