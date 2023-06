पुणे के एक गोदाम में भीषण आग, फायर विभाग की कई गाड़ियों को काबू पाना हो रहा मुश्किल

पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के पुणे स्थित गंगाधाम इलाके के एक गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी ज्यादा है कि कई फायर विभाग की गाड़ियां उसे बुझाने में जुटी हैं, लेकिन आग पर अभी काबू नहीं पाया गया।

#WATCH | Maharashtra: Fire breaks out in a godown in Gangadham area of Pune. Fire tenders present at the spot. More detail awaited.



