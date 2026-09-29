पुणे में बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू

डिजिटल डेस्क, पुणे। सोमवार सुबह पुणे के शगुन चौक पर बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग की छठी मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिससे ऑफिस का सामान, बिजली की वायरिंग और दूसरी चीजें जलकर खराब हो गईं। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

पुणे फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम को सुबह करीब 10:11 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद सेंट्रल, कस्बा, एरंडवणे, नायडू और कोंढवा फायर स्टेशनों से सात दमकल गाड़ियां और तीन पानी के टैंकर मौके पर भेजे गए।

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पाया कि व्यस्त लक्ष्मी रोड पर स्थित RCC बिल्डिंग की छठी मंजिल पर लगभग के हॉल में आग लगी थी। आग का पता चलते ही बिल्डिंग को तुरंत खाली करा लिया गया था।

हॉल को प्लाईवुड के पार्टीशन लगाकर चार ऑफिस में बांटा गया था। परिसर में बैटरी बैकअप के लिए भी एक कमरा था। फायर ब्रिगेड के अनुसार, आग में कंप्यूटर, टेबल, कुर्सियां, एयर-कंडीशनर, बिजली की वायरिंग, बैटरी, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन और ऑफिस का अन्य सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

(एजेंसी के इनपुट के साथ)