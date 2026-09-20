'माही' का फेक इंस्टा अकाउंट और ऑपरेशन हनीमून ट्रिप... सिया और चेतन ने कैसे रची केतन की हत्या की साजिश

डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे ग्रामीण पुलिस ने केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में चार्जशीट में बताया है कि सिया गोयल और उनके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने कथित तौर पर माही नाम के एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस अकाउंट के जरिए सिया के मंगेतर केतन को तीसरी बार 18 जून को लोहागढ़ किले पर बुलाया।

चार्जशीट के मुताबिक, सिया, चेतन और चेतन के क्लासमेट रितेश हांगे ने मिलकर यह फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था। उन्होंने इस अकाउंट का इस्तेमाल केतन से चैट करने और सिया की दोस्त बनकर बात करने के लिए किया। तीनों ने कथित तौर पर इस अकाउंट का इस्तेमाल केतन को यह मनाने के लिए किया कि वह सिया के जन्मदिन से एक दिन पहले सरप्राइज के तौर पर उसके साथ लोहागढ़ चले।

18 जून को केतन की हत्या 19 को सिया का जन्मदिन सिया का जन्मदिन 19 जून को होता है। 18 जून को लोहागढ़ किले में एक खाई में गिरने से केतन की मौत हो गई। पुलिस की जांच में पता चला कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। इस मामले में सिया, चेतन और रितेश को गिरफ्तार किया गया। वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट पुणे ग्रामीण पुलिस ने शनिवार शाम 6 बजे वडगांव मावल सेशंस कोर्ट में तीनों के खिलाफ 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर 2025 के मेघालय मामले का अध्ययन किया था, जिसमें सोनम रघुवंशी नाम की एक नई-नई शादीशुदा महिला पर अपने प्रेमी की मदद से पति को खाई में धकेलकर मारने का आरोप था।

सिया का ऑपरेशन हनीमून पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन ने उसी मामले से आइडिया लिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी और जिसे ऑपरेशन हनीमून कहा गया था। पुणे के पुलिस अधीक्षक (SP) संदीप सिंह गिल ने बताया कि केतन की हत्या की योजना बनाने से पहले दोनों ने कथित तौर पर हत्याओं पर आधारित फिल्में देखी थीं। एसपी और उनकी टीम ने इस मामले में डिजिटल, साइबर और फोरेंसिक सबूतों का सहारा लिया, जो चार्जशीट का एक अहम हिस्सा हैं।

चार्जशीट के मुताबिक, सिया और चेतन ने केतन की हत्या के लिए सही जगह खोजने के लिए 21 मई को लोनावला में टाइगर पॉइंट समेत कई जगहों का दौरा किया, ताकि उसकी मौत को एक दुर्घटना जैसी दिखाई जा सके। पुलिस ने बताया कि उन्हें इंटरनेट से पता चला कि मार्च 2025 में सांगवी की एक 21 साल की महिला की लोहगढ़ किले से गिरने से मौत हो गई थी।

चार्जशीट में कहा गया है कि इसके बाद सिया और केतन 29 मई को ट्रेकिंग के लिए लोहगढ़ गए, जहां उसने कथित तौर पर एक ऐसी जगह चुनी जहां से उसे खाई में धकेला जा सके। दोनों 14 जून को फिर से लोहगढ़ गए, जब सिया ने कथित तौर पर केतन को खाई में धकेलने की नाकाम कोशिश की।

चार्जशीट के मुताबिक, जब वह अपना संतुलन वापस पाने में कामयाब रहा तो सिया ने दावा किया कि उस जगह पर एक सांप आ गया था। आरोप है कि सिया और चेतन ने लोहगढ़ जाने का एक और प्लान बनाया। इस बार उन्होंने केतन को सिया के जन्मदिन के जश्न के लिए साथ चलने के लिए मनाने के लिए माही नाम का फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया।

केतन के हाथ पैर काटने का प्लान? पुलिस का दावा है कि यह प्लान आखिरकार 18 जून को अंजाम दिया गया, जब केतन को खाई में धकेल दिया गया। चार्जशीट में कहा गया है कि इस साजिश में रितेश ने सलाह देने वाले की भूमिका निभाई। आरोप है कि वह केतन की हत्या के तरीकों पर हुई बातचीत में शामिल था। इसमें यह भी शामिल था कि क्या केतन के हाथ-पैर काट दिए जाएं या फिर उस बिजनेसमैन को मारने के लिए किसी और को काम पर रखा जाए।