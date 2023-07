महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर नितिन गडकरी ने ली चुटकी, बोले- मंत्री पद की इच्छा रखने वाले लोग अब दुखी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद की इच्छा रखने वाले लोग अब दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए अब काफी भीड़ हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्षद इस लिए दुखी हैं कि वे विधायक नहीं बन सके और विधायक इसलिए नाखुश हैं कि वह मंत्री नहीं बन सके।

महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर नितिन गडकरी ने ली चुटकी। फोटो- @nitin_gadkari।

नागपुर, पीटीआई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद की इच्छा रखने वाले लोग अब दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए अब काफी भीड़ हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की सियासी घमासान पर चुटकी हुए कहा कि ऐसे लोगों को अब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि मंत्री बनने पर पहनने के लिए जो सूट सिलाए गए थे उसका क्या करें। अधिकतर लोग कभी नहीं होते खुशः गडकरी नागपुर विद्यापीठ शिक्षण मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने शुक्रवार को भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा दिए घरेलू मानव खुशी सूचकांक का संदर्भ दिया और कहा कि अधिकतर लोग कभी खुश नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि अगर व्यक्ति स्वीकार कर ले कि वह जितने के हकदार हैं और उसे उससे अधिक मिला है तो वह व्यक्ति खुश और संतुष्ट रह सकता है। यहां हो गई है बहुत भीड़ः नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्षद इस लिए दुखी हैं कि वे विधायक नहीं बन सके और विधायक इसलिए नाखुश हैं कि वह मंत्री नहीं बन सके। इससे भी आगे मंत्री इसलिए नाखुश रहते हैं कि उन्हें अच्छा मंत्रालय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अब जो मंत्री बनने जा रहे हैं, वे यह सोचकर नाखुश हैं कि उनकी बारी कभी आएगी भी या नहीं, यहां बहुत भीड़ हो गई है। नहीं बढ़ाया जा सकता मंत्रिमंडल का आकार उन्होंने आगे कहा कि जो लोग शपथ ग्रहण समारोह के लिए सूट सिला कर तैयार थे उनको समझ नहीं आ रहा है कि उस सूट का क्या करें। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को जिस सभागार में आयोजित किया जा रहा है, उसकी क्षमता 2200 है तथा इसमें और भी बहुत लोग समा सकते हैं लेकिन मंत्रिमंडल का आकार नहीं बढ़ाया जा सकता है।

Edited By: Sonu Gupta