छात्रा को इस्लामी प्रथाओं का पालन करने के लिए किया प्रोत्साहित, नागपुर सिम्बायोसिस के प्रोफेसर पर लगा आरोप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने अपने नागपुर कैंपस के एक प्रोफेसर को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया है। संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उन पर एक पूर्व छात्रा को 'अनुचित' संदेश भेजने और उसे इस्लामी प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप है।

कुछ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा इस मामले को लेकर विरोध-प्रदर्शन किए जाने के बाद सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) ने रविवार को एक बयान में कहा कि उसने इन आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रोफेसर ने सौंपा अपना इस्तीफा सूत्रों के अनुसार, प्रोफेसर ने अपना इस्तीफा पहले ही सौंप दिया है। अधिकारियों ने बताया कि नागपुर शहर की पुलिस के अनुरोध के बावजूद उस छात्रा (जिसने छह महीने पहले संस्थान छोड़ दिया था) और उसके पिता ने न तो कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और न ही उन संदेशों का कोई सुबूत दिया है।