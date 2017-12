ठाणे की वर्सोवा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई, एएनआइ। मुंबई में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आयी है। ठाणे की वर्सोवा पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354 और पीओसीएसओ अधिनियम 4 और 5 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

#Mumbai: Six-year-old girl allegedly raped by a man. Police has arrested the accused under IPC sections 376, 354 and POCSO Act 4 and 5 pic.twitter.com/9i7ivgpk7m