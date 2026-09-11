SBI बैंक में लाखों की लूट, मिर्ची पाउडर डालकर किया कांड; पुलिस पहुंची तो...

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सक्करदरा इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शाखा से फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना सामने आई है। जहां आरोपी ने कैश काउंटर पर तैनात बैंक कर्मचारी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर 4.53 लाख रुपये लेकर फरार हो गया।

हालांकि, घटना की जानकारी मिलते ही एक्शन में आई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे इलाके में नाकाबंदी की और महज 30 मिनट के भीतर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से लूटी गई पूरी रकम बरामद कर ली है और अब उससे पूछताछ की जा रही है।

क्या है पूरा मामला? दरअसल, बैंक कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे, इसी दौरान एक युवक साधारण ग्राहक की तरह बैंक के अंदर घुसा, वह सीधे कैश काउंटर के पास पहुंचा और अभी जब तक कोई कुछ समझे उसने अपने पास से मिर्ची पाउडर निकालकर बैंक कर्मचारी की आंखों में झोंक दिया।