कांग्रेस को घेर रही बीजेपी के गढ़ में ही हुआ 'खेल', नागपुर नगर निगम में वंदे मातरम के दो अंतरे गाने पर विवाद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नागपुर में भाजपा शासित नागपुर नगर निगम (NMC) की आम सभा की बैठक के दौरान एक प्रशासनिक चूक सामने आई है। बैठक की शुरुआत में पारंपरिक रूप से गाए जाने वाले राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के दौरान केवल दो ही अंतरे गाए गए, जबकि केंद्र सरकार के हालिया निर्देशों के अनुसार इसके सभी अंतरों का पूर्ण गायन किया जाना अनिवार्य है।

राजनीति बयानबाजी के बीच कहां हुई चूक? बता दें कि वंदे मातरम् के गायन को लेकर यह खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में वंदे मातरम् के केवल दो अंतरे गाने पर भाजपा और उसके सहयोगियों ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खर्गे की तीखी आलोचना की थी। विडंबना यह है कि खुद भाजपा शासित नागपुर नगर निगम की बैठक में भी केवल दो ही अंतरे गाए गए।

वंदे मातरम् को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश हैं कि सभी सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम्' के सभी छह अंतरों का पूरा गायन किया जाए। पूरा गायन लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का होता है।

नगर निगम प्रशासन ने क्या सफाई दी? हालांकि जब नागपुर नगर निगम के प्रशासन से इस चूक को लेकर सवाल उठाया गया, तो नगर निगम सचिव रंजना लाडे ने पहले तो पूरा गाना गाए जाने का दावा किया, लेकिन केवल दो अंतरे बजाए जाने की बात सामने आने पर उन्होंने कहा कि वे रिकॉर्डिंग कैसेट की जांच करेंगी कि उसमें कोई तकनीकी खराबी थी या नहीं।