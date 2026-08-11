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    स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में जेन-जी से बात करेंगे मोहन भागवत, 25 अगस्त से करेंगे अमेरिका, कनाडा और यूके का दौरा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:44 PM (GMT+05:30)

    आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 15 अगस्त को नागपुर में जेन-जी से संवाद करेंगे और 200 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ...और पढ़ें

    स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में जेन-जी से बात करेंगे मोहन भागवत। (फाइल)

    स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में जेन-जी से बात करेंगे मोहन भागवत। (फाइल)

    HighLights

    1. मोहन भागवत 15 अगस्त को नागपुर में जेन-जी से मिलेंगे।

    2. वे कस्तूरचंद पार्क में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराएंगे।

    3. 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा, यूके का दौरा करेंगे।

    डिजिटल डेस्क, नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत 15 अगस्त को नागपुर में 'जेन जी' यानी युवा पीढ़ी से बातचीत करेंगे। इससे पहले वह छह अगस्त को मुंबई में 'जेन-जी' के साथ बातचीत कर चुके हैं। यह पहल युवा पीढ़ी को लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और भारत के भविष्य जैसे विषयों पर जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

    यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कस्तूरचंद पार्क में आयोजित किया जाएगा। भागवत वहां 200 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ (फ्लैग मास्ट) पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराएंगे।

    ध्वजारोहण समारोह के बाद भागवत युवाओं के साथ एक विशेष बातचीत करेंगे, जिसमें भारत के भविष्य को आकार देने में युवाओं की भूमिका और योगदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे से जुड़े मुद्दों पर 'जेन जी' को आरएसएस प्रमुख के साथ बातचीत करने का मंच प्रदान करेगा।

    इसका उद्देश्य युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना और देश के भविष्य पर उनके दृष्टिकोण को समझना है। नागपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से एक मीडिया संस्थान और नागपुर नगर निगम द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है।

    आरएसएस प्रमुख 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और यूके का करेंगे दौरा

    आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम (यूके) का दौरा करेंगे। उनका यह विदेशी दौरा भारतीय मूल के लोगों से जुड़े विभिन्न स्थानीय संघों और संगठनों के निमंत्रण पर होगा। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है।

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    अपनी यात्रा के दौरान भागवत के भारतीय मूल के लोगों और स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की उम्मीद है। एक्स पर एक पोस्ट में आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा है कि मोहन भागवत विदेशी स्थानीय संघों और संगठनों के निमंत्रण पर 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और यूके का दौरा करेंगे।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)