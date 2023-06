Maharashtra: उद्धव गुट को झटका, युवा सेना के कार्यकारी सदस्य राहुल कनाल शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत के बाद ठाकरे समूह से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। वहीं अब युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले राहुल कनाल 1 जुलाई को शिव सेना शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल कनाल एक उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं। वह युवा सेना के सक्रिय पदाधिकारी हैं।

युवा सेना के कार्यकारी सदस्य राहुल कनाल शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल

Your browser does not support the audio element.

मुंबई (महाराष्ट्र), एजेंसी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत के बाद ठाकरे समूह से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। खासकर तब जब ठाकरे ग्रुप का कोई बड़ा कार्यक्रम हो। इस बार 1 जुलाई के मार्च से पहले युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के एक और करीबी ने पार्टी जय महाराष्ट्र की जीत हासिल की है. देखा जा सकता है कि जब भी ठाकरे गुट का कोई बड़ा मार्च होता है, तब ही उन्हें धक्का लगता है। ठाकरे के एक और करीबी छोड़ेगे साथ पिछले कई दिनों से ठाकरे गुट के अहम कार्यक्रम के बावजूद शिंदे गुट से ठाकरे गुट की पार्टियों को दूर रखा जा रहा है। इस समय युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले राहुल कनाल 1 जुलाई को शिव सेना शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल कनाल के घर पर पिछले साल CBI ने छापा मारा था। इसके बाद से राहुल कनाल शिवसेना में ज्यादा सक्रिय नहीं थे। कुछ दिनों से चर्चा थी कि युवा सेना में कार्यकारिणी सदस्य राहुल कनाल नाखुश हैं। राहुल कनाल ने एक महीने पहले युवा सेना कार्यकर्ताओं का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया था। शिवसेना में शामिल होने से पहले वह कांग्रेस में थे। कौन हैं राहुल कनाल? राहुल कनाल एक उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं। वह युवा सेना के सक्रिय पदाधिकारी हैं। इसके अलावा, बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी इच्छुक उम्मीदवार हैं। जब महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी तब राहुल शिरडी देवस्थान समिति के सदस्य रहे हैं। कनाल मुंबई नगर निगम के स्वीकृत सदस्य थे। इसके अलावा, उन्हें शिक्षा समिति में भी सूचीबद्ध किया गया था। राहुल कनाल का सलमान खान जैसे कई सेलिब्रिटीज के साथ करीबी रिश्ता है। इतना ही नहीं उनका विराट कोहली जैसे क्रिकेटरों से भी खास रिश्ता है। संभ्रांत लोगों के बीच अच्छे संबंध रखने वाले राहुल कनाल ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों को रात में अनाज और दवाइयां देने का भी काम किया था।

Edited By: Versha Singh