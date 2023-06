Mumbai: बर्थडे पार्टी का बिल भरने से मना करने पर चार दोस्तों ने की युवक की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई, एएनआई। मुंबई में एक 20 वर्षीय युवक की चार दोस्तों ने मिलकर उसके जन्मदिन पर हत्या कर दी। दरअसल, साबिर नाम के युवक और उसके चार दोस्तों के बीच जन्मदिन पार्टी के दौरान खर्च किए गए पैसों को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसके दोस्तों ने साबिर की हत्या कर दी। मालूम हो कि ये घटना 31 मई की है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं, दो अन्य आरोपी युवक- शाहरुख और निशार को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

A 20-year-old youth named Sabir was allegedly murdered by four of his friends, two of whom were minors, following a dispute over sharing the food bill during Sabir's birthday party. The police arrested all four accused. Two accused- Shahrukh and Nishar were sent to jail and two…