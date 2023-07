'आप करें तो कूटनीति, हम करें तो बेईमानी?' फडणवीस के बयान पर क्यों भड़के संजय राउत

Maharashtra Politics शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। देवेंद्र फडणवीस के एक बयान को लेकर संजय राउत ने उन पर हमला बोला है। फडणवीस ने उद्धव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उद्धव बार-बार कसम खाकर अमित शाह पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते रहे हैं। (फाइल फोटो)

'आप करें तो कूटनीति, हम करें तो बेईमानी?'

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में बगावत के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। संजय राउत ने एक बयान में कहा, 'एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने कल कूटनीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एनसीपी के साथ उनका गठबंधन कूटनीति है।' राउत ने आगे कहा कि अगर एनसीपी के साथ उनका गठबंधन कूटनीति है तो नसीपी और कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन क्या था? महाविकास आघाड़ी (एमवीए) क्या था? आप करें तो यह कूटनीति है और यदि हम करते हैं तो ये बेईमानी है। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना गौरतलब है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्ध ठाकरे पर निशाना साधा था। फडणवीस ने कहा कि उद्धव बार-बार कसम खाकर अमित शाह पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने हाल के विदर्भ दौरे पर वहां की पोहरा देवी की कसम खाकर कहा था कि 2019 में उनकी अमित शाह से ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी थी। झूठी कसमें खा रहे उद्धव फडणवीस ने कहा कि उद्धव झूठी कसम खा रहे हैं। 2019 में गठबंधन तय होने से दो दिन पहले हुई बातचीत के दौरान उद्धव ने कहा कि उनकी फोन पर अमित शाह से बात हुई है कि उन्हें (उद्धव को) भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। फडणवीस ने कहा कि इसके बाद मैंने रात एक बजे अमित शाह से फोन पर पूछा क्या उन्होंने ऐसा आश्वासन उद्धव को दिया है। अमित शाह ने इससे साफ इन्कार किया। फडणवीस ने कहा कि ये उद्धव ठाकरे की बेईमानी थी। राजनीति में अपमान सहन किया जा सकता है, लेकिन बेईमानी सहन करनेवाला राजनीति में टिकता नहीं है।

