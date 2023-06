हत्या के बाद लाश को आरी से काटा, फिर कुकर में उबाले टुकड़े... मुंबई में शख्स ने किया लिव इन पार्टनर का कत्ल

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। श्रद्धा वालकर जैसा ही एक मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देखने को मिला है। मीरा भायंदर इलाके में एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, दरिंदे ने युवती की लाश को धारदार हथियार से कई टुकड़ों में काट दिया। आरोपी शख्स अब पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

दिल दहला देने वाला ये मामला मीरा रोड थाने पर स्थित एक सोसायटी का है। 56 वर्षीय मनोज साहनी अपनी लिन इन पार्टनर 32 वर्षीय सरस्वती वैद्य के साथ रहता था। सोसायटी में रहने वाले अन्य लोगों को कुछ दिनों से मनोज के फ्लैट से बदबू आ रही थी। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

लोगों से सूचना मिलते ही नयानगर थाना पुलिस मनोज के फ्लैट में घुसी। फ्लैट में घुसते ही पुलिस को भी बदबू आने लगी। जांच के दौरान पुलिस को फ्लैट से सरस्वती के शरीर के कई टुकड़े मिले। ये सब देखकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस ने फौरन मनोज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि मनोज ने ही सरस्वती की हत्या की थी।

#WATCH | Maharashtra | 32-year-old woman killed by 56-year-old live-in partner | As per Police, the accused Manoj Sahni killed Saraswati Vaidya 3-4 days back and after that, he purchased a tree-cutter to chop her into pieces. Police say that the accused boiled pieces of her body… pic.twitter.com/ilFUfWVOLY