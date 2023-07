'NCP के घटनाक्रम का विपक्षी एकता पर नहीं पड़ेगा असर', सुले बोलीं- मैं अपने बड़े भाई अजित पवार से लड़ नहीं सकती

एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पार्टी के घटनाक्रम का विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि इस घटना के बाद हमारी विश्वसनीयता और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन मैं अपने बड़े भाई अजित पवार से लड़ नहीं सकती। मैं निजी और व्यावसायिक संबंधों को आपस में नहीं मिलाऊंगी।

NCP के घटनाक्रम का विपक्षी एकता पर नहीं पड़ेगा असर: सुले

मुंबई, पीटीआई। अजित पवार और कुछ अन्य नेताओं के एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री बनने के बाद राष्टवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा है कि पार्टी के घटनाक्रम का विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रविवार देर रात पत्रकारों से बात करते हुए सुले ने कहा कि मेरे पिता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कद और बढ़ेगा। इस घटना के बाद हमारी विश्वसनीयता और बढ़ेगी। मैं अपने बड़े भाई से कभी नहीं लड़ सकती- सुले सुले ने यह भी कहा कि अजित पवार के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वह अपने बड़े भाई से कभी नहीं लड़ सकतीं और वह हमेशा उन्हें एक बहन की तरह प्यार करेंगी। सुले ने कहा, 2019 में जब अजित पवार ने पहली बार देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाया था, तब से लेकर 2023 तक जिम्मेदारियों के साथ मैं परिपक्व हो गई हूं। निजी और व्यावसायिक संबंधों को मैं आपस में नहीं मिलाऊंगी। अजित पवार के नहीं है 36 विधायकों का समर्थन इस बीच, एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि अजित पवार के पास 36 विधायकों का समर्थन नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल सभी 53 विधायकों से संपर्क साध रहे हैं और सोमवार तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। राजभवन को सौंपे गए पत्र का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया है कि अजित पवार के पास 40 से ज्यादा विधायकों और छह विधान परिषद सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।

Edited By: Achyut Kumar