बारिश ने महाराष्ट्र में जनजीवन किया बेहाल, अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मुंबई का मौसम; IMD ने दी जानकारी

मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। गुरुवार को भी मुंबई के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बारिश को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान ने जानकारी दी कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में भारी बारिश की आशंका है।

इसी मद्देनजर आईएमडी ने बताया कि आज और कल यानी गुरुवार और शुक्रवार को ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर जिलों में भारी बारिश की आशंका है। इन जगहों के लिए आईएमडी ने 'रेड' अलर्ट जारी किया है। वहीं, रात्नागिरी के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है।

Maharashtra | IMD issues 'Red' alert for heavy to very heavy rainfall in Thane, Raigad, Pune and Palghar districts for today and tomorrow; 'Orange' alert has been issued for Mumbai and Ratnagiri pic.twitter.com/mAGqD0AO0q