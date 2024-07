Mumbai Rain: मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, पुलिस की लोगों से अपील- घर से बाहर ना निकलें

भारी वर्षा के पूर्वानुमान के बीच किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग (आइएमडी) ने शहर और उपनगरों में भारी वर्षा तथा अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के लिए अलर्ट जारी किया है।

IMD has declared a Red alert for Mumbai till tomorrow morning 8.30am. Requesting all Mumbaikars to stay indoors, until essential. Please stay safe. #Dial100 #Dial112 in case of any emergencies.#MonsoonUpdates#StaySafe