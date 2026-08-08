गर्भनिरोधक गोलियां, धारदार हथियार और लैपटॉप... नागपुर रेप केस के आरोपी के घर से पुलिस को क्या-क्या मिला?
नागपुर में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने आरोपी निर्मय पाखरे के ठाणे स्थित घर से धारदार हथियार, लैपटॉप और बड़ी मात्रा में गर्भनिरोधक जब्त ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न और यातना के मामले की जांच कर रही पुलिस ने शनिवार को बताया कि उन्होंने ठाणे जिले में आरोपी के आवास से धारदार हथियार, एक लैपटॉप और भारी मात्रा में गर्भनिरोधक जब्त किए हैं।
हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने शुक्रवार को ठाणे में 19 वर्षीय आरोपी निर्मय माधव पाखरे के घर पर छापा मारा। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने वहां से आठ चाकू, चॉपर और अन्य धारदार हथियार, एक लैपटॉप और भारी मात्रा में गर्भनिरोधक जब्त किए हैं। जब्त की गई इन सभी सामग्रियों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के माता-पिता अलग हो चुके हैं और वह अपने बड़े भाई और मां के साथ रह रहा था, जिनकी मनोरोग से जुड़ी चिकित्सा चल रही है।
30 घंटे तक बंधक बनाकर दरिंदगी
पुलिस के अनुसार, पाखरे ने नाबालिग लड़की को नागपुर के दिघोरी इलाके में किराए के कमरे में 30 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा था। उसने लड़की के हाथ-पैर बांध दिए, उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया और चाकू से लगभग 20 वार कर उसे घायल कर दिया। 3 अगस्त की रात को पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर लड़की को रेस्क्यू किया था।
इस बीच, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी पाखरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।
बुधवार रात एक नियमित मेडिकल जांच के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी। गुरुवार को उसकी पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
खबरें और भी
डिजिटल सबूतों की हो रही जांच
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की आरोपी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। पुलिस ने पीड़िता का मोबाइल फोन अनलॉक कर लिया है और अब वे चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स तथा अन्य डिजिटल डेटा की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसका उद्देश्य घटनाक्रम की कड़ी को जोड़ना और अन्य सबूतों की पुष्टि करना है।
आरोपी पाखरे के खिलाफ अपहरण और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
यह भी पढ़ें- नागपुर: BDSM केस के आरोपी ने लॉक-अप में खुद को पहुंचाई चोट, ICU में भर्ती