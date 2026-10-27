मुंबई में कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल हुए विराट और अनुष्का, भक्ति गीत गाते दिखे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा रविवार को मुंबई में अमेरिकी संगीतकार कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान दोनों भक्ति गीत गाते नजर आए।

उस शाम का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में अनुष्का तालियां बजातीं और भक्ति गीत गाती नजर आ रही हैं। वहीं, विराट कुछ देर कैमरे की ओर देखते हैं, फिर अपना ध्यान संगीत पर लगाकर कीर्तन में शामिल हो जाते हैं।