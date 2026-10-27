मुंबई में कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल हुए विराट और अनुष्का, भक्ति गीत गाते दिखे
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मुंबई में अमेरिकी संगीतकार कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान दोनों भक्ति ...और पढ़ें
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विराट-अनुष्का मुंबई में कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल हुए।
दोनों भक्ति गीत गाते हुए वीडियो में नजर आए।
यह कार्यक्रम कृष्ण दास के भारत दौरे का हिस्सा था।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा रविवार को मुंबई में अमेरिकी संगीतकार कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान दोनों भक्ति गीत गाते नजर आए।
उस शाम का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में अनुष्का तालियां बजातीं और भक्ति गीत गाती नजर आ रही हैं। वहीं, विराट कुछ देर कैमरे की ओर देखते हैं, फिर अपना ध्यान संगीत पर लगाकर कीर्तन में शामिल हो जाते हैं।
कीर्तन में शामिल होने से पहले दोनों को गेटवे आफ इंडिया पहुंचते भी देखा गया। यह कार्यक्रम कृष्ण दास के भारत दौरे का हिस्सा था। विराट और अनुष्का पहली बार कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल नहीं हुए हैं।
दोनों जुलाई 2026 में लंदन के यूनियन चैपल में आयोजित एक सेवा में भी शामिल हुए थे। वे अक्सर भारत और विदेश में आध्यात्मिक स्थलों पर जाते और धार्मिक सभाओं में शामिल होते नजर आते हैं।
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