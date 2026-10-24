प्यारे खान विवाद: गडकरी के घर के बाहर प्रदर्शन नहीं करेगी VHP, बातचीत के बाद लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान से जुड़े विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास के बाहर शनिवार को होने वाले अपने विरोध प्रदर्शन की योजना को फिलहाल बदल दिया है।

VHP ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ उनकी बेहद सकारात्मक बातचीत हुई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। अब सलेम से की थी मुलाकात विवाद की मुख्य वजह प्यारे खान का पिछले महीने नासिक जेल का दौरा करना और वहां अबू सलेम से मुलाकात करना है। इस मुलाकात के सामने आने के बाद से ही VHP लगातार प्यारे खान को उनके पद से हटाने की मांग कर रही है।

VHP का आरोप है कि खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और इस मामले में निष्पक्ष जांच तथा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्यारे खान ने दी सफाई दूसरी ओर, प्यारे खान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने अबू सलेम की रिहाई के पक्ष में बयान देने की बात को गलत बताया है। खान का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और यदि उनसे पद छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो वे महज 30 सेकंड के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

बता दें कि अबू सलेम इस समय नासिक सेंट्रल जेल में बंद है। उसे 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों और 1995 के एक हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। शनिवार शाम होने वाला था प्रदर्शन तय कार्यक्रम के मुताबिक, VHP को शनिवार शाम 4 बजे नागपुर के महल इलाके में स्थित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करना था। हालांकि, प्रदर्शन शुरू होने से ठीक पहले VHP का एक प्रतिनिधिमंडल गडकरी से मिलने उनके आवास पर पहुंचा।

नागपुर VHP के महामंत्री अमोल ठाकरे ने मीडिया को जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की सकारात्मक चर्चा हुई। गडकरी ने VHP के सभी मुद्दों और चिंताओं को गंभीरता से सुना। साथ ही, उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि वे इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे और VHP द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर उचित कार्रवाई के लिए जोर डालेंगे।