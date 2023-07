चुनाव आयोग को मेरी पार्टी का नाम किसी और को देने का कोई अधिकार नहीं है: उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग लेकर दायर याचिका पर 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह याचिका शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न देने को लेकर दायर की गई है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को उनकी पार्टी का नाम किसी और को देने का कोई अधिकार नहीं है।

उद्धव ठाकरे ने कहा- अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से ही होगा

Your browser does not support the audio element.

मुंबई, एएनआई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का नाम और चुनाव निशान शिंदे गुट को देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर अब 31 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिका को लेकर उद्धव ने कहा कि चुनाव आयोग को उनकी पार्टी का नाम किसी और को देने का कोई अधिकार नहीं है। 'अब पार्टियां चोरी हो रही हैं' उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले पार्टियों का टूटना कोई नई बात नहीं थी। अब पार्टियां चोरी हो रही हैं। चुनाव आयोग को हमारी पार्टी का नाम किसी और को देने का कोई अधिकार नहीं। 'वंचित बहुजन आघाड़ी से मांगा सीट बंटवारे का प्रस्ताव' महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वंचित बहुजन आघाडी से सीट बंटवारे का प्रस्ताव मांगा है। उनका प्रस्ताव आने के बाद हम इस पर विचार करेंगे। 'मुख्यमंत्री बनना मेरी आकांक्षा नहीं है' उद्धव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनना मेरी आकांक्षा नहीं थी। मैं भविष्य में भी शिवसेना से ही सीएम चाहता हूं। मैंने बाला साहेब ठाकरे से वादा किया था कि शिवसेना का सीएम होगा।

Edited By: Achyut Kumar