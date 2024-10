'नहीं तो आपको भी जेल में डालूंगा', उद्धव ठाकरे की हुंकार; कहा- दो महीने रुकिए, सरकार आने वाली है

उद्धव ने अदाणी को जोड़ते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी आपने गलत प्रचार कर लोगों से कहा कि ये लोग माताओं-बहनों का मंगलसूत्र भी ले लेंगे। क्या आप महाराष्ट्र को लूटकर महाराष्ट्र वालों को मंगलसूत्र देने जा रहे हैं। हम अदाणी के हाथों में माताओं-बहनों का मंगलसूत्र नहीं देने देंगे। उद्धव ने भरोसा जताया कि दो महीने रुकिए, हमारी सरकार आनेवाली है।

Maharashtra: Addressing the party's Dussehra rally at Shivaji Park in Mumbai, Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray says, "Amit Shah came to Maharashtra and he said that this time only Mahayuti but in 2019 he said something else... I am not fighting only for myself I am fighting… pic.twitter.com/5PRhmLAquO