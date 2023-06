महाराष्ट्र के ठाणे जिले में करंट की चपेट में आने से दो युवक की मौत, घर में मचा कोहराम

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक फार्महाउस में बिजली का करंट लगने से दो किशोरों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम को बदलापुर के एक फार्महाउस में हुई। वे एक रिश्तेदार के फार्महाउस पर कुछ काम कर रहे थे जब वे धातु से बने दरवाजे के संपर्क में आए तो उन्हें करंट लग गई।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में करंट की चपेट में आने से दो युवक की मौत।

ठाणे, पीटीआई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक फार्महाउस में बिजली का करंट लगने से दो किशोरों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम को बदलापुर के एक फार्महाउस में हुई। करंट लगने से दो युवक की मौत पुलिस ने कहा कि दोनों लड़के चचेरे भाई थे। वे एक रिश्तेदार के फार्महाउस पर कुछ काम कर रहे थे, जब वे धातु से बने दरवाजे के संपर्क में आए, तो उन्हें करंट लग गई। वे दोनों बिजली की चपेट में आ गए। दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज अधिकारी ने बताया कि जयेश बेकर (19) और उसके चचेरे भाई कुमार (17) को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में करंट से हुई थी महिला की मौत बता दें कि दो दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला स्टेशन परिसर में पानी भरने के बाद करंट की चपेट में आ गई थी। करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई थी।

Edited By: Devshanker Chovdhary