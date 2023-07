Maharashtra News: गढ़चिरोली में दो इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 8 लाख रुपए था सिर पर इनाम

Maharashtra News छत्तीसगढ़ के दो इनामी नक्सलियों ने सोमवार को महाराष्ट्र की गढ़चिरोली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों नक्सलियों पर कुल आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था। गढ़चिरोली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के अनुसार दोनों नक्सलियों की पहचान अदामा जोगा मडावी (26) एवं तुगे कारू वड्डे (35) के रूप में की गई है। एक का संबंध CRPF के 25 जवानों के शहीद होने वाली घटना से है।

Maharashtra News: गढ़चिरोली में दो इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

Your browser does not support the audio element.