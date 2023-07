महाराष्ट्र: चंद्रपुर में बाघ के हमले में दो किसानों की मौत, इस साल अब तक 12 लोगों को बनाया शिकार

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाघ के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बाघ ने दो अलग-अलग जगहों पर हमला किया है। इन हमलों में दो किसानों की जान चली गई है। दोनों किसान अपने-अपने खेत पर काम करने गए थे। तभी बाघ आया और किसानों पर हमला कर दिया। किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

महाराष्ट्र: चंद्रपुर में बाघ के हमले में दो किसानों की मौत

चंद्रपुर, एजेंसी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाघ के हमले बढ़ते जा रहे हैं। बाघ के हमले में बीते दो दिनों में दो लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। अधिकारी ने बताया कि चंद्रपुर जिले में बाघ के हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य, चंद्रपुर जिले में स्थित है। खेत पर काम करते हुए महिला पर हमला अधिकारी ने बताया कि बुधवार को ब्रह्मपुरी वन प्रभाग की नागभीड तहसील के आकापुर गांव के पास एक 47 वर्षीय महिला पर खेत पर काम करने के लिए गई थी। तभी बाघ ने महिला पर हमला कर दिया। जानलेवा हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान देवता जीवन के तौर पर हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव अधिकारी ने बताया कि जब देवता घर नहीं लौटी तो उसके परिवार के सदस्यों और अन्य ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। बुधवार रात को उसका शव मिला। सूचना के बाद वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। किसान को जबड़े में पकड़कर ले गया बाघ मंगलवार शाम को एक बाघ ने नागभीड तहसील के सावरगांव में 40 वर्षीय ईश्वर गोविंदराव कुंभारे को अपना शिकार बनाया। दरअसल, ईश्वर अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने गया था। तभी बाघ आया और किसान ईश्वर को अपने जबड़े में पकड़कर करीब एक किलोमीटर तक घसीटते रहा। मामले की जानकारी मिलते ही रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर विशाल और अन्य अधिकारियों ने छानबीन शुरू की। कुछ देर बाद किसान का शव बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए चिमुर अस्पताल में भेजा गया है। वन विभाग ने दोनों पीड़ितों के परिजनों को तत्काल 25-25 हजार का मुआवजा दिया है।

Edited By: Manish Negi