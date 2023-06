Mumbai: शिवाजी नगर में नाले की सफाई करते समय मैनहोल में गिरे दो सफाईकर्मी, दोनों की मौत

महाराष्ट्र, एएनआई। महाराष्ट्र की राजधानी में नाले की सफाई के दौरान दो सफाईकर्मियों की मौत होने की मामला सामने आया है। घटना मुंबई के शिवाजी नगर में शनिवार को हुई थी। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

Mumbai | Two persons died after falling inside a manhole during underground drain cleaning work at Shivaji Nagar today