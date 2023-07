मुंबई (महाराष्ट्र), एजेंसी। गढ़चिरौली पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नक्सलियों को अवैध रूप से 2000 रुपये के नोट बदलने में मदद की थी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रोहित मंगू कोर्सा और बिप्लव गितिश सिकदर हैं।

Maharashtra | Gadchiroli Police arrested two suspects who helped naxals exchange Rs 2000 currency notes illegally. The names of the arrested accused are Rohit Mangu Korsa and Biplav Gitish Sikdar. During this, the police recovered Rs 27.62 lakhs from them, including 2000 notes. A… pic.twitter.com/t4ZAYjJXXi