मुंबई लोकल में सोते मिले दो यात्री, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर रेलवे से की गई शिकायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई लोकल ट्रेन में सफर कर रहे दो लोगों का वीडियो चर्चा में है। फर्स्ट-क्लास डिब्बे में सीटों पर सो रहे दोनों लोगों का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर रेलवे से इस पर कार्रवाई की मांग की है। घटना गुरुवार, 29 अक्टूबर की बताई जा रही है।

चिन्मय पुरव नाम के यात्री ने सोते हुए यात्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। चिन्मय ने एक्स (ट्विटर) पर वीडियो पोस्ट कर ये दिखाया है कि दो लोग कोच के अंदर सीटों पर लेटे हैं। उनके मुताबिक यह घटना सुबह करीब 6:40 बजे की है। उन्होंने वीडियो जब लोकल ट्रेन में शूट किया था तब ट्रेन बोरीवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 से रवाना हो रही थी।

बिना टिकट यात्रा करने का जताया अंदेशा वीडियो रिकॉर्ड करते समय, चिन्मय ने ये अंदेशा जताया कि ये यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो सकते हैं। उन्होंने बोरीवली स्थित रेलवे सुरक्षा बल से इस मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। चिन्मय ने यह भी बताया कि लोकल ट्रेनों में ऐसी घटनाएं आम हैं और उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे हालात देखे हैं।