'Munde सरनेम देखते ही अलर्ट हुए रेस्टोरेंट वाले’, महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने सुनाया बेटे के बर्थडे का मजेदार किस्सा
महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया कि उनके बेटे के जन्मदिन पर 'मुंडे' सरनेम से रेस्टोरेंट अलर्ट हो गए।
HighLights
बेटे के जन्मदिन पर 'मुंडे' सरनेम से रेस्टोरेंट अलर्ट।
FDA की फूड सेफ्टी जांचों का असर दिखा।
मुंडे बाहर खाने पर भी सेफ्टी जांचते हैं।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे को बाहर रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं है। हालांकि, महाराष्ट्र विभाग की ओर से सेफ्टी रेड की वजह से रेस्टोरेंट में उनके 'सरनेम' का जिक्र होते ही सतर्कता आ जाती है।
एक चैनल को दिए इंटरव्यू में, तुकाराम मुंडे ने एक हालिया घटना के बारे में बताया, जिसमें रेस्टोरेंट की बुकिंग उन्होंने नहीं, बल्कि उनके बेटे ने की थी।
'मुंडे' सरनेम देखते ही अलर्ट हुए रेस्टोरेंट वाले
मुंडे ने बताया कि यह सिर्फ दो दिन पहले की बात है। मेरे बेटे का जन्मदिन था। वह अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाना चाहता था और उसने ऑनलाइन बुकिंग की। रेस्टोरेंट के स्टाफ को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या खुद तुकाराम मुंडे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह बात उनके दोस्त तक पहुंची, जिसने फोन करके पूछा कि क्या उन्होंने कोई बुकिंग की है।
उन्होंने अपने दोस्त को साफ किया कि मैंने बुकिंग नहीं की है। मुझे लगता है कि यह मेरे बेटे ने किया होगा। हो सकता है उसने दोस्तों के लिए बुकिंग की हो।
रेस्टोरेंट पर हालिया फूड सेफ्टी जांच के असर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तो यह सतर्कता निश्चित रूप से है। जैसे ही उन्होंने 'मुंडे' सरनेम देखा, यह सब हुआ।
उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो वह आमतौर पर बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाते, लेकिन जब भी जाते हैं, तो उनका ध्यान फूड सेफ्टी की जांच पर ही रहता है।
महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी चीफ ने कहा कि उन्हें किसी संस्थान का लाइसेंस सस्पेंड करने में कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन जब रेस्टोरेंट नियमों का पालन नहीं करते और उनका खाना लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्हें ऐसा करना पड़ता है।