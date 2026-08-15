'Munde सरनेम देखते ही अलर्ट हुए रेस्टोरेंट वाले’, महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने सुनाया बेटे के बर्थडे का मजेदार किस्सा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे को बाहर रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं है। हालांकि, महाराष्ट्र विभाग की ओर से सेफ्टी रेड की वजह से रेस्टोरेंट में उनके 'सरनेम' का जिक्र होते ही सतर्कता आ जाती है।

एक चैनल को दिए इंटरव्यू में, तुकाराम मुंडे ने एक हालिया घटना के बारे में बताया, जिसमें रेस्टोरेंट की बुकिंग उन्होंने नहीं, बल्कि उनके बेटे ने की थी।

'मुंडे' सरनेम देखते ही अलर्ट हुए रेस्टोरेंट वाले

मुंडे ने बताया कि यह सिर्फ दो दिन पहले की बात है। मेरे बेटे का जन्मदिन था। वह अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाना चाहता था और उसने ऑनलाइन बुकिंग की। रेस्टोरेंट के स्टाफ को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या खुद तुकाराम मुंडे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह बात उनके दोस्त तक पहुंची, जिसने फोन करके पूछा कि क्या उन्होंने कोई बुकिंग की है।