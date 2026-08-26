3000 छापामारी, गंदी रसोई और बड़ी फूड कंपनियों पर कार्रवाई... तुकाराम मुंडे के एक्शन से लोगों में जगी उम्मीद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मई में महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी चीफ का पद संभालने के बाद से तुकाराम मुंडे ने की टीम ने 3,000 से ज्यादा छापामारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान बड़ी फूड चेन के कई आउटलेट के परमिट सस्पेंड किए हैं और साफ-सफाई की कमी से लेकर एक्सपायर्ड खाना और कीड़े-मकोड़े होने जैसी गड़बड़ियों का पता लगाया है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए मुंडे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूं। मैं बस एक फूड सेफ्टी कमिश्नर हूं। मुंबई में साफ-सफाई न रखने वाले फूड बिजनेस के खिलाफ उनकी कार्रवाई को जनता का काफी समर्थन मिल रहा है।

मुंडे की टीमों ने बड़ी फूड चेन के साथ-साथ स्थानीय रेस्टोरेंट, सड़क किनारे सामान बेचने वालों, होटलों और लंबे समय से चल रहे प्रतिष्ठानों को भी निशाने पर लिया है। कमिश्नर ने हाल के हफ्तों में चार डोमिनोज और एक पिज्जा हट आउटलेट के परमिट सस्पेंड करने की कार्रवाई की है।

कोर्ट की कैंटीन में छापामारी जब मुंबई में एक जज ने सवाल किया कि क्या मुंडे का विभाग चुनिंदा प्राइवेट बिजनेस को निशाना बना रहा है और पूछा कि क्या कोर्ट की कैंटीन का भी निरीक्षण किया गया है, तो उनकी टीम ने कुछ ही घंटों में वहां निरीक्षण किया और बिना लाइसेंस के चल रहीं कुछ कैंटीन को बंद करना दिया।

मुंडे ने रॉयटर्स के दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें रेगुलेटर की तरफ से अपेक्षित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों की जिंदगी से जुड़े मामले पर काम कर रहे हैं।