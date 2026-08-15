तुकाराम मुंडे का आह्वान: स्वस्थ और सुरक्षित भोजन से ही जन स्वास्थ्य और राष्ट्र की प्रगति संभव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने शनिवार को लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन में "स्वतंत्रता" का आह्वान किया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि स्वस्थ और सुरक्षित भी होना चाहिए।

स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता का सीधा संबंध जन स्वास्थ्य और देश की प्रगति से है। उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता दिवस पर, मेरी कामना है कि हम जो भोजन करते हैं उसमें हमें स्वतंत्रता मिले। भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मानकीकृत, सुरक्षित होना चाहिए, न कि केवल स्वादिष्ट।" उन्होंने कहा, "यदि हम इसका पालन करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यदि हम लगातार स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा देश भी एक होगा और प्रगति करेगा। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)